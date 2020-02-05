داخلية غزة تحذر المواطنين

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم الاربعاء ، 5/2/2020 من الأساليب التي يتبعها مكتب المنسق في جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواصل مع المواطنين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.

وقالت الداخلية خلال بيان لها إن مكتب المنسق هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر.

وبينت ان التواصل مع المنسق بأي طريقة وتحت أي مبرر، مخالفٌ للقانون، ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر. وإن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء شعبنا.