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غزة للسلطة :#خصم_الرواتب_جريمة

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 10:27 - 05 فبراير 2020
رواتب موظفي السلطة رواتب موظفي السلطة
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تصدر ترند #خصم_الرواتب_جريمة مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، 5/2/2020 ، بعد حالة الغضب التي انتابت موظفي السلطة في قطاع غزة من طريقة  تعاطي السلطة الفلسطينية في طريقة صرف رواتبهم والتمييز بينهم وبين موظفي الضفة المحتلة ، وعدم التراجع عن قرار التقاعد المالي حتى اللحظة .

تغريدة #خصم_الرواتب_جريمة أحد الطرق التي لجأ لها الموظفين  ، للتعبير عن غضبهم وعن حقهم المسلوب من السلطة الفلسطينية منذ اربعة سنوات ، التي لم تراع كافة المؤامرات التي تحاك بالقضية الفلسطينية " والتي كان آخرها الاعلان عن صفقة القرن " والتي كانت بحاجة من لملمة الصف الفلسطيني ، واعادة النصاب لموظفي القطاع .

70% هي قيمة رواتب معظم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، إضافة الى حصول آخرين على 50% من قيمة الرواتب منذ عدة سنوات بحجة التقاعد المالي ، وبالإضافة الي سياسية البنوك في خصم مبالغ مالية كبيرة دون اي مراعية لظروف الموظفين .

"فلسطين اليوم" رصدت عدد من تغريدات المواطنين الغاضبين في قطاع غزة ، وخاصة في ظل استمرار خصم الرواتب ، وزيادة نسبة الخصم.

samira alsafadi  وعلى حسابها على توتير قالت" رواتب الموظفين وحقوقهم حق وواجب لدى السلطة وليس منه من عباس يتسلط ويتجبر عليهم #خصم_الرواتب_جريمة

رأفت أوضح ان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ..وتابع "هاي ضريبة الانتماء المجد والعز لكم ولمن يقول لا يا عباس.

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