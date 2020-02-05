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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:32 - 05 فبراير 2020
معتقل معتقل
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الخامس من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من مدينة نابلس/

الأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 14 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله/

الأسير محمد أحمد دعيس الديك (40 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير موسى لطفي نمر حامد (33 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير فراس سامي أحمد وردة (33 عامًا) المحكوم بالسجن  13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة/

الأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة "علي" من بلدة بيت حانون المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

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