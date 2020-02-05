موجز الأخبار العبرية من "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"

رصدت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أبرز عناوين الأخبار الواردة في الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم، وقد تصدرت أخبار القصف الإسرائيلي، على أهدافٍ للمقاومة بقطاع غزة، العناوين الرئيسية في الصحافة العبرية والمواقع الإخبارية.

القناة 13 العبرية:

- الناطق باسم الجيش: ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، طائرات سلاح الجو هاجمت الليلة أهدافا لحماس بالقطاع.

- اجتماعات سرية جرت بشهر ديسمبر الماضي، بين شخصيات أمنية إسرائيلية وإماراتية في البيت الأبيض للتنسيق ضد إيران.

القناة 12 العبرية:

- وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت اجتمع الليلة بواشنطن بنظيره الأمريكي إسبير، وتباحث معه بالقضايا الأمنية الخاصة بالشرق الأوسط.

- اعتقالات خلال شجار بالأيدي بين مجموعات من المستوطنين وقوات الجيش وحرس الحدود، خلال هدم منازل للمستوطنين في الضفة.

القناة11 العبرية – كان:

- عضو كنيست من حزب كحول لفان: صفقة القرن، أساس للتقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، ولقد كنا مشاركين في بلورة الخطة.

- الاتحاد الأوروبي أبلغ الفلسطينيين، في حال قامت إسرائيل بضم مستونات الضفة، سنعترف بالدولة الفلسطينية.

القناة 7 العبرية:

- تونس وماليزيا ترسلان برسالة الى الأمم المتحدة، تؤكدان فيها معارضتهما لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة.

- رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: اجتمعت مع نتنياهو من أجل مصالح شعبي ومصالح السودان.

هآرتس:

- التوتر بالجنوب: صفارات الإنذار دوت الليلة في مستوطنات غلاف غزة، وأعقبها اطلاق ثلاثة صواريخ سقطت في مستوطنة نيتيفوت.

- رؤساء مجالس مستوطنات الضفة، يطالبون الحكومة الإسرائيلية، بالبدء بفرض السيادة على بمستوطنات، منذ بداية الأسبوع القادم.

يديعوت أحرونوت:

- 10 مجموعات من البالونات المفخخة، أطلقت من قطاع غزة، وسقطت بالأمس في مناطق مختلفة من غلاف غزة.

- السلطة الفلسطينية سوف تعارض صفقة القرن في مجلس الأمم المتحدة، وتطالب بالسلام مع إسرائيل، على أساس المبادرة العربية.

معاريف:

- إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح طفيفة، خلال هروبهم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار، الليلة الماضية بغلاف غزة.

- نتنياهو: سيتم طرح مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، على الحكومة للمصادقة عليه، بعد انتخابات الكنيست.

والا العبري:

- تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية: حركة حماس تدرس العودة قريبا للتظاهرات، على حدود قطاع غزة.

- منسق أعمال الحكومة بالجيش الإسرائيلي: "معابر قطاع غزة ستعمل اليوم بشكل اعتيادي، وسيتم نقل البضائع منها الى إسرائيل".