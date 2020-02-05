ترامب يتجاهل مصافحة بيلوسي والأخيرة ترد عليه!!

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصافحة نانسي بيلوسي، عقب تسليمه نسخة من خطابه لها.

وجاء ذلك قبل أن يلقي الرئيس ترامب خطابه، فيما ردت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بعد انتهائه بتمزيق نسخة من خطابه ورقة وراء أخرى، تم ألقتها على الطاولة المجاورة لها.

يشار إلى أن رئيسة مجلس النواب بيلوسي تقود إجراءات تهدف لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجدير بالذكر، ان مجلس الشيوخ في التاسعة سيجري مساء اليوم الأربعاء تصويتا نهائيا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجههما مجلس النواب لترامب، قبل أن يحيلهما لمجلس الشيوخ ليكونا أساسا للمحاكمة البرلمانية للرئيس.