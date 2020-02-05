إخلاء ألاف المنازل في نيوزيلندا جراء فيضانات

نزح ألاف النيوزيلنديون، اليوم الأربعاء، جراء الفيضانات التي تشكلت بعد تساقط أكثر من ألف ملم من الأمطار خلال 60 ساعة في جزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا.

وأشارت السلطات الحكومية، إلى أن مئات السياح عقلوا في موقع ميلفورد ساوند الخلاب النائي، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة.

وأوضحت، أنها طلبت سكان المناطق المنخفضة إخلاء منازلهم فورا صباح اليوم، مع ارتفاع منسوب نهر ماتاورا، كما نبهت الأهالي في المناطق الأبعد في ويندهام الاستعداد للمغادرة.

وأشارت إلى أنه تم قطع الكهرباء عن المناطق المتضررة كإجراء احترازي وأقامت مراكز إيواء في الكنائس والمدارس والجامعات.