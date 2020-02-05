إصابات خلال مواجهات في الخليل ورام والله وجنين واعتقالات تطال عدداً من الشبان

تواصل قوات الاحتلال مداهماتها اليومية لمنازل المواطنين في الضفة المحتلة ، حيث شنت فجر اليوم الاربعاء 5/2/2020حملة اعتقالات واسعة من انحاء متفرقة بالضفة الغربية، حولت عدد منهم الي جهة غير معلومة .

وأصيب عدد من الشبان بالاختناقات خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، وبيرزيت وحي أم الشرايط برام الله ومخيم جنين، فضلًا عن مداهمة قوات الاحتلال لسكن طالبات في بيرزيت

عُرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:

١. أحمد قعد- بيرزيت شمال رام الله

٢. معين الزهور (رئيس بلدية بيت كاحل)- بيت كاحل غرب الخليل

٣. ساهر جبر حمايل- بيتا جنوب نابلس

٤. محمود السعدي- مخيم جنين

٥. حمودي عصري- مخيم جنين .

٦. عبد الهادي شبيطة- عزون شرق قلقيلية

٧. محمود غناوي- عزون

٨. المحرر عيسى علي عيسى عوض- بيت أمر شمال الخليل

٩. عبد الله عيسى أبو هاشم- بيت أمر

١٠. الفتى محمد يوسف حسن علقم- بيت أمر

١١. الفتى مهدي إبراهيم ابو مارية- بيت أمر

١٢. عزمي إياد عزمي- مخيم جنين

١٣. صلاح دويكات- نابلس