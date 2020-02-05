حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 05/02/2020

أفادت دائرة المرور والشرطة بغزة، اليوم الأربعاء، أن حركة مرورية نشطة تشهدها كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في قطاع غزة.

وطالب المرور، قائدو المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وأشار إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكن التواصل مع العمليات المركزية.

وأوضحت أن مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية سجلت 4 حوادث سير خلال 24 ساعة نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.