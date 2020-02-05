أجواء مشمسة اليوم والجمعة منخفض جوي

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، مشيرة إلى أن الأجواء تكون مستقرة ومعتدلة نهاراً في معظم المناطق.

وتشهد الجبال طقس مائل للبرودة قليلً، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً الى باردة.

أما غدًا الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة في معظم المناطق، كما توقعت أن تتساقط الأمطار في ساعات الليل.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجياً خلال النهار، وتسيطر الأجواء الباردة على كافة الأمناطق.

وفي ساعات الليل تهطل الامطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحياناً وحدوث العواصف الرعدية، وفي ساعات منتصف الليل وحتى الفجر تتهيأ الفرصة لتساقط زخات ثلجية رطبة فوق رؤوس الجبال العالية.

أم يوم السبت المقبل، تستقر درجات الحرارة، فيما تتساقط الأمطار في غالبية المناطق مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحياناً.

وفي يوم الأحد تكون الفرصة مواتية لتساقط زخات خفيفة محلية من الأمطار في بعض المناطق، مصحوبة بزخات ثلجية محدودة فوق بعض القمم العالية.

كما توقعت أن يطر انخفاض كبير على درجات الحرارة في ساعات الليل، لتنخفض الى الصفر المئوي في بعض القمم الجبلية، مع فرصة لتشكل الصقيع والانجماد خصوصاً في المرتفعات الجبلية.