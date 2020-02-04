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نتنياهو: حصلنا على اذن لاستخدام الأجواء السودانية لطائراتنا المدنية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:57 - 04 فبراير 2020
نتنياهو نتنياهو
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أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على اذن للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق في أجواء السودان.

ووفقًا لقناة "كان" الإسرائيلية فقد أوضح نتنياهو بأن تنفيذ الرحلات الجوية فوق الأجواء السودانية يتوجب بعض الخطوات والأمور الفنية والتقنية.

ولم يفصح نتنياهو مزيدًا من التفاصيل بخصوص اذن للطائرات المدنية الإسرائيلية للتحليق في أجواء السودان والموعد المحدد لذلك.

وكان نتنياهو التقى برئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين في أوغندار حيث أثار اللقاء الكثير من ردود الفعل.

وكشف مكتب نتنياهو بان السودان طبعت علاقتها مع إسرائيل للخروج من المأزق الذي تعانيه منذ فرض الحصار الأمريكي عليها.

 

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