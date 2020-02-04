بحلول 2025.. ناسا تحذر من "سبات شمسي جليدي" لمدة 30 عامًا

حذر وكالة "ناسا" للفضاء من أن دخول الأرض في سبات شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، الأمر الذي يهدد بإحداث نقص في الغذاء على مستوى العالم.

ووفق تقديرات "ناسا" للنشاط الشمسي، فإن الأرض قد تجد نفسها رهينة تجمد مماثل بحلول 2025.

وتشير إلى أن الأرض تستعد لاستيعاب الحد الأدنى من الطاقة الشمسية التي لأدنى نشاط لها منذ أكثر من 200 عام خلال السنة الحالية.

وأضحت الخبيرة بجامعة نورثمبريا، فالنتينا زاركوفا، أن ذلك قد يتسبب في انخفاض متوسط درجات الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية في موجة برد تستمر سنة كاملة.

الجدير بالذكر، أن مرحلة الحد الأدنى من الطاقة الشمسية تعتبر جزءًا من دورة حياة الشمس الطبيعية، كما انها تحدث مرة واحدة كل 11 عاما، محذرة من أن الفترات الجليدية والصيف الرطب، قد تطول حتى يستعيد النشاط الشمسي قوته عام 2053.

وتعرف هذه الحالة النادرة بـ"السبات الشمسي الكبير، حيث تنخفض الطاقة المنبعثة من الشمس أكثر من المعتاد، وستؤدي لانخفاض درجة الحرارة سيؤدي إلى طقس بارد على الأرض وصيف رطب وبارد، وشتاء بارد وممطر.

يشار إلى أن أخر سبات شمسي ضرب الأرض، استمر بين عام 1645 وعام 1715، وعرف باسم "سبات مواندر".