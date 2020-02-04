مواطن يجبر طائرة للعودة إلى المطار والسبب مضحك!

أجبر مواطن كندي طائرة إلى مطار تورونتو بعدما ادعى كذبًا بانه مصابًا بفيروس كورونا الذي تفشى في الصين وأدى إلى وفاة مئات الضحايا خلال أيام.

وكان مواطن كندي يستقل طائرة من تورونتو إلى جاميكا وادعى كذبا بأنه مصاب بفيروس كورونا الجديد مما أجبر الطائرة على العودة للمطار حيث تم اعتقاله.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن الواقعة حدثت يوم أمس الاثنين خلال رحلة لشركة طيران ويست-جت من تورونتو إلى جاميكا وكانت الطائرة البوينج 767 تقل نحو 243 راكبا شعروا بالفزع فور سماعهم بإصابة شخص بفيروس كورونا.

المتحدثة باسم الشرطة في بلدة بيل القريبة من مطار بيرسون الدولي في تورونتو سارة باتن قالت: "لقد تسبب رجل في تعطيل الرحلة إذ قال إنه زار الصين وإنه مصاب بفيروس كورونا".

وبعد أن هبطت الطائرة فحص فريق طبي الرجل البالغ من العمر 29 عاما وخلص إلى أنه ليس مصابا بالمرض.

وأضافت المتحدثة عبر الهاتف أنه اعتقل ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين على أن يمثل أمام المحكمة في التاسع من مارس.

واعتذرت شركة ويست-جت السياحية عن الواقعة التي تسبب فيها راكب أساء التصرف وقالت في بيان "من باب توخي الحذر اتبع طاقمنا كل البروتوكولات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية على متن الطائرة بما في ذلك عزل الشخص الذي ادعى كذبا إصابته بفيروس كورونا".

يُشار إلى أن اللجنة الطبية الصينية أعلنت عن وفاة أكثر من 450 شخصًا بفيروس كورونا إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفًا بالمرض.