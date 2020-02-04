تجربة جديدة لعلاج مرض السكري من خلال "العين"

نشرت صحيفة ديلي ميل، دراسة جديدة حول امكانية علاج مرض السكري من النوع الأول بتقنية جديدة.

وتتضمن التقنية الجديدة لعلاج مرض السكري زرع خلايا منتجة للإنسولين في العين، لخفض الحاجة لجرعات الإنسولين اليومية المنتظمة بأكثر من النصف في الحيوانات.

ووفق الصحيفة، فإن فريق العمل يجري اختبارت على البشر، لتطوير التقنية الجديدة التي من شأنها معالجة عشرات الألاف من المصابين بالسكري.

ويحتاج مرضى السكري لجرعات متعددة من السكري من خلال الحقن أو مضخة الانسولين كل يوم، كما انه لا يوجد علاج له، فيما يحصل بعض المرضى على عملية زرع لخلايا منتجة للإنسولين في الكبد، الامر الذي يخفض الحاجة للانسولين

وتظهر التجارب فعالية هذه التقنية على الحيوانات، مشيرة إلى أن إنتاج الإنسولين الحيواني زاد بعد 3 أشهر، كما انخفضت الحاجة للأنسولين الخارجي بنسبة 60%، فيما أكدت التجارب أن حاسة البصر لم تتأثر بالتجربة .