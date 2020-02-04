لقاء سري جمع "أمريكا وإسرائيل والامارات" وهذا ما ناقشه المجتمعون

كشف موقع أمريكي مساء اليوم الثلاثاء عن اجتماع سري ثلاثي بين أمريكا والامارات والاحتلال الإسرائيلي عقد في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي فإن الاجتماع الثلاثي ناقش التنسيق بين تلك الدول ضد الجمهورية الإسلامية "إيران".

واعتبر الموقع الأمريكي أن الاجتماع الثلاثي يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وناقشت الدول الثلاثة اتفاقية عدم الاعتداء بين الإمارات والاحتلال ضمن خطوة مؤقتة على طريق التطبيع الدبلوماسي.

وجمع اللقاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ونائبه فيكتوريا كوتس بالإضافة إلى المبعوث الخاص لإيران براين هوك، فيما قاد الفريق الإسرائيلي مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مئير بن السبت، ومثل دولة الإمارات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة، وفقًا لموقع اكسيوس الأمريكي.

وفي ذات السياق كشف الموقع الأمريكي بأن الامارات تتعرض لضغط من قبل المسؤولين الإسرائيليين والامريكيين لإبرام الصفقات وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة والعامة بين دول الخليج العربي و"إسرائيل".