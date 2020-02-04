تشكيل لجنة من السفراء العرب للحديث مع الفرنسيين بشأن "صفقة القرن"

قرر مجلس السفراء العرب مساء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة مكونة من السفراء لإجراء سلسلة من المشاورات الواسعة مع المسؤولين الفرنسيين لوضعهم بصورة المخاطر الجسيمة التي تتضمن "صفقة القرن الامريكية".

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية باريس، وأجري الاجتماع في مكتب جامعة الدول العربية في باريس بطلب من سفير فلسطين سلمان الهريفي.

وناقش السفراء العرب تداعيات "صفقة القرن" والخطوات العربية المزمع اتخاذها بحسب نتائج وقرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد الأسبوع الماضي.

واللجنة التي قرر السفراء تشكيلها مكونة من سفراء "مصر، والأردن والعراق، والكويت، والجزائر، وتونس، وجيبوتي وسفير الجامعة العربية بباريس، وسفير فلسطين.

وتهدف اللجنة المشكلة من السفراء إجراء سلسلة من المشاورات الواسعة مع المسؤولين الفرنسيين بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورؤساء لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، لوضعهم بمخاطر "صفقة القرن".

كما تهدف اللجنة إلى نقل الموقف العربي والذي أعلن عنه في مجلس جامعة الدول العربية يوم السبت الماضي.

وثمن السفير الفلسطيني الهرفي مواقف الدول العربية المتمسكة ببناء السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.