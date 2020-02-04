قبل مباراة ربع نهائي كأس الملك .. برشلونة يتلقى ضربة قاسية

تلقى نادي برشلونة الاسباني قبل مباراة ربع نهائي كأس الملك ضد اتلتيك بيلباو، ضربة قاسية جدًا بغيب اثنين من لاعبيه المميزين.

وكشفت قناة tv3 الاسبانية مساء اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي صامويل أومتيتي سيغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو الخميس المقبل.

ويأتي خبر غياب أومتيتي بعد الإعلان عن إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وغيابه عن مباراة ربع نهائي كأس الملك الاسباني.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية بأن المدافع أومتيتي لديه محاكمة، ويجب أن يحضرها شخصيًا ويصادف ذلك يوم المباراة.

وأشارت إلى أن سبب المحاكمة لأومتيتي هو مشكلة قضائية مع أصحاب المنزل الذي كان يستأجره، حيث يطالبونه بدفع 183 ألف يورو نظير تلفيات اتهموه بإحداثها.

وذكرت القناة أن أومتيتي، ترك حمام السباحة وأرضية المنزل في حالة سيئة، بالإضافة إلى كسر بعض الصنابير.

ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

جدول مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بتوقيت السعودية:

الثلاثاء 4 فبراير:

غرناطة وفالنسيا عند الساعة 23:00 على قناة KSA Sports.

الأربعاء 5 فبراير:

ميرانديس وفياريال عند الساعة 23:00 على قناة KSA Sports.

الخميس 6 فبراير:

ريال مدريد وريال سوسييداد عند الساعة 21:00 على قناة KSA Sports.

أتلتيك بلباو وبرشلونة عند الساعة 23:00 على قناة KSA Sports.