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استطلاع رأي: ترامب يحظى بأعلى نسبة قبول بين الأمريكيين

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 20:04 - 04 فبراير 2020
ترامب.JPG ترامب.JPG
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أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظى بأعلى نسبة قبول له بين المواطنين الأمريكيين.

وحصل ترامب خلال الفترة من 16 إلى 29 كانون ثان/يناير الماضي على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 % فيما أعرب 50 % عن رفضهم له فيما لم يعلن 1 % عن رأيهم.

يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كانت خلال الفترة من 17 إلى 30 نيسان/أبريل 2019 حيث حصل على 46 % فيما كانت أقل نسبة قبول له في كانون ثان/يناير من نفس العام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم.

وأجرت مؤسسة جالوب الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأحد.

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