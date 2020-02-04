استطلاع رأي: ترامب يحظى بأعلى نسبة قبول بين الأمريكيين

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظى بأعلى نسبة قبول له بين المواطنين الأمريكيين.

وحصل ترامب خلال الفترة من 16 إلى 29 كانون ثان/يناير الماضي على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 % فيما أعرب 50 % عن رفضهم له فيما لم يعلن 1 % عن رأيهم.

يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كانت خلال الفترة من 17 إلى 30 نيسان/أبريل 2019 حيث حصل على 46 % فيما كانت أقل نسبة قبول له في كانون ثان/يناير من نفس العام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم.

وأجرت مؤسسة جالوب الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأحد.