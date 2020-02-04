اختطاف ناشط صيني نشر مقاطع فيديو لضحايا فيروس كورونا

اختطفت مجموعة ملثمة الناشط الصيني فانغ بن، وقامت باحتجازه في العزل الانفرادي.

وتوقع الناشط فانغ بن أن سبب احتجازه في العزل الانفرادي أن يكون مصاب بفيروس كورونا الذي يضرب الأراضي الصينية.

لكن وسائل اعلام صينية، أكدت ان فانغ تفاجأ من أن المختطفين هم رجال من الشرطة وأن سبب اختطافه هو نشره لمقاطع فيديو لضحايا فيروس كورونا من أحد المستشفيات.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الامريكية بأن الناشط فانغ بن تحول من بائع ملابس بسيط إلى ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة كل أجهزته الإلكترونية الموجودة في بيته.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الصينية استجوبته حول مقاطع الفيديو القوية التي نشرها على الإنترنت.

وبينت أن الشرطة حققت في مقطع ظهر فيه 8 جثث في المستشفيات العامة بمدينة ووهان منشأ الفيروس القاتل الذي حصد حياة أكثر من 420 شخصا وأصاب أكثر من 20000 آخرين.

وأكد فانغ أن السلطات الصينية اتهمته بتلقي أموال من منظمات أجنبية لنشر مقاطع فيديو على الإنترنت.

وتم اعتقال أكثر من 300 مواطن صيني أو تغريمهم أو معاقبتهم بطرق أخرى بسبب "نشر شائعات" حول أزمة الفايروس.