الزمالك يعلن موقفه من المشاركة في كأس السوبر الافريقي بالدوحة

أنهت إدارة نادي الزمالك المصري مساء اليوم الثلاثاء الجدل حول قرارها بخصوص مباراة كأس السوبر الافريقي لكرة القدم أمام الترجي التونسي.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة كأس السوبر الافريقي يوم 14 شباط/ فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقد تحفظ بعض أعضاء مجلس الإدارة على اختيار العاصمة القطرية الدوحة لاحتضان مباراة كأس السوبر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك مساء الثلاثاء بالأغلبية ساحقة على خوض مباراة كأس السوبر أمام الترجي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيرأس بعثة الزمالك المصري عضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة.

وكان الترجي التونسي تأهل لخوض المباراة بوصفه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا عام 2019.