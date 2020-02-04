الاحتلال ينقل 7 أسرى للمرة الثانية لسجن "مجيدو"

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى إدارة سجون الاحتلال نقلت 7 أسرى للمرة الثانية منذ أمس.

وذكر النادي في تصريح صحفي، أن الأسرى هم: "مصعب البرغوثي، ومحمد دلايشة، وإسماعيل حلبية، وهاشم حميدان، وأكرم سلمي، وسيف عبدة، ومحمد ربيع".

وأوضح أن الأسرى جرى نقلهم أمس الاثنين من سجن "عوفر" إلى سجن "النقب"، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم مجددًا اليوم إلى سجن "مجيدو".

الجدير بالذكر نقل الأسرى طال 38 أسيرًا على الأقل من قسم (12) في سجن "عوفر"، عقب زعم الاحتلال أن أسيرًا هاجم أحد السجّان "الاسرائيليين" وأصابه بجروح.