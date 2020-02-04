وزير الخارجية الإيراني يهاتف عباس بشأن "صفقة القرن"

هاتف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن "صفقة القرن".

وشدد ظريف، على موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، تطرق عباس، وزير الخارجية الإيراني، إلى موقف السلطة الرافض لـ"صفقة القرن" والتحركات السياسية في المرحلة القادمة، وإسقاطها بالإجماع الدولي.

وأطلع عباس، ظريف على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، لافتًا أنه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الشأن.

وثمن ظريف، جهود رئيس السلطة محمود عباس في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا دعم دولته لهذه الجهود في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.