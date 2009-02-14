« إسرائيل » تصعد من عدوانها .. إصابة 6 فلسطينيين في غارتين على جباليا

أصيب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (13/2) ستة فلسطينيين بجراح جراء غارتين إسرائيليتين على شمال قطاع غزة.

وقال راصد ميداني إن طائرات الاحتلال أغارات في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على منجرة تقع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين وتدمير المنجرة وإحراقها بالكامل.

وأضاف أنه بعد قصف المنجرة بوقف قصير عادت تلك الطائرات وقصفت ورشة للحدادة في نفس البلدة حيث تم تدميرها بالكامل دون أن توقع إصابات في الأرواح.

وكانت طائرات الاحتلال أغارت مساء الجمعة على جنوب قطاع غزة موقعة شهيد وعدد من الجرحى، وذلك بعد استهدافها لدراجة نارية شرق خان يونس والشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح.