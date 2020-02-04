القيادي مقداد : "صفقة القرن" الاخطر على قضيتنا والمطلوب توحيد الصّف الوطني لمجابتها

أكد القيادي في حركة الاحرار الفلسطينية، نضال مقداد، أن صفقة القرن هي الأخطر على قضيتنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية، والتي تهدف لاجتثاث القضية الفلسطينية من جذورها، عبر فرض واقعاً جديداً يتوافق مع الرؤية الصهيونية.

وجاء ذلك، خلال وقفة جماهيرية نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية إقليم الشمال رفضا للمؤامرة الأمريكية بعنوان " يسقط وعد ترامب"، اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من الفصائل والقوى والشخصيات الاعتبارية والوجهاء.

وقال مقداد، :"إنّ صفقة القرن أثبتت فشل الرهان على خيار التسوية، وأكدت أن الإدارة الأمريكية لم تكن يوماً وسيطاً وإنما داعماً وشريكاً للاحتلال في عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأضاف، "ان أمام هذا الخطر الجامح يتطلب توحيد الموقف الفلسطيني لرفض صفقة العار وتوحيد الجهد الوطني للتصدي لها، والتمسك بخيار المقاومة بكل أشكالها وتفعيل كل وسائل وأدوات الاشتباك مع العدو الصهيوني".

وأكد، ان شعبنا الفلسطيني أثبت دوماً أنه قادر على إسقاط كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية، وسيبقى رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني، يدافع عن كرامة وشرف الأمة العربية والاسلامية.

وبينّ مقداد، ان المطلوب هو تفجير انتفاضة شعبية عارمة في كافة أنحاء الوطن، ليكون شعبنا الفلسطيني في طليعة المواجهة الفعلية مع الاحتلال.

ودعا، السلطة أن تتقدم بخطوات وإجراءات عملية شجاعة تتجاوز الشعارات الزائفة، تبدأ بقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو وملاحقه؛ والوقف الفوري للتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، إضافة إلى ضرورة إطلاق حِراك دبلوماسي وقانوني وإعلامي لفضح صفقة القرن.

وشدد ان فلسطين هي القضية المركزية للأمة، والقدس هي محور الصراع العربي الصهيوني، وان الصمت على ما تتعرض له القضية الفلسطينية يشجع الاحتلال في استمرار عدوانه الغاشم.

من جانبه أكد أ. نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية خلال كلمة عن الفصائل الفلسطينية على أنه واهم من يظن في العالم أجمع بمقدوره تمرير صفقة الخزي والعار التي حاكها ترامب ونتنياهو والتي يهدفوا من خلالها تصفية القضية الفلسطينية بكل أركانها وثوابتها .

وشدد على ضرورة أن تدرك الفصائل الفلسطينية أن وقت الانقسام يجب أن ينتهي اليوم وإلى الأبد ولنعلن وحدة فلسطينية لمواجهة ترامب وصفقاته الخبيثة .

وختم كلمته بدعوة الحكام العرب أن يستفيقوا من سباتهم ويتخذوا موقفا مشرفا نصرة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما ودعا إلى تحرك عاجل للشعوب العربية والإسلامية لمواجهة المشروع الصهيوني والتطبيع المخزي .



