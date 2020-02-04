موردو المنتجات الإسرائيلية يعلنون الالتزام بقرار الحكومة

أعلن موردو المنتجات الاسرائيلية التزامهم بقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق.

والتزم بالقرار موردو السلع والتي تضم: (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر).

جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) لاطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه.

وأكد الحضور التزامهم بقرار الحكومة والشراكة في تطبيقه، متفهمين مبررات القرار، والمسعى الإسرائيلي لتحقيق أغراض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد.

ولفت الحضور إلى أهمية تطبيق استراتيجية الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تعزيز المنتج الوطني، والاستيراد المباشر من مختلف دول العالم، إضافة إلى تطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها أن تعزز صمود المزارع وتحدث تنوعا زراعيا يلبي احتياجات المزارعين.