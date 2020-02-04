فروانة: الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من غزة خلال شهر يناير الماضي

أكد رئيس قسم الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت تسعة فلسطينيين خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي.

وأوضح فروانة، في تصريح صحفي، ان سبعة منهم تم اعتقالهم من المناطق المحاذية للسياج الفاصل شرقي قطاع غزة، واثنين آخرين اعتقلا في منتصف الشهر، أثناء عبورهم على معبر بيت حانون/ايرز، وهما، (صلاح القرا –وتم الافراج عنه-، ووليد ديب).

وأشار إلى انه، لم يُسجل خلال الشهر الماضي، اي حالة اعتقال للعاملين في مهنة الصيد.

ودعا الفصائل والمؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بتثقيف المواطنين كافة وتوعيتهم بظروف الاعتقال وما يمكن أن يتعرضوا له بعد الاعتقال، وتحصينهم وتسليحهم بأدوات المواجهة والصمود تجنبا لمخاطر الاعتقال وآثاره وحماية للفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني.

كما، قال فروانة: "إنّ كافة المعطيات والوقائع تؤكد ان جميع المواطنين في دائرة الاستهداف".