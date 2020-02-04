هذا ما قاله مسؤول "إسرائيلي" عن الصواريخ الدقيقة الإيرانية ؟

أكد رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الجنرال أهارون حليوة، اليوم الثلاثاء، ان الصواريخ الدقيقة الإيرانية تؤرق "إسرائيل" كثيرًا، نظرًا لدقة اصابتها العملية، إلى جانب القدرة التدميرية الهائلة التي ستطال الجبهة الداخلية "الاسرائيلية".

وذكر حليوة، في تصريح صحفي، أن أجهزة الاستخبارات والعمليات التابعة للاحتلال تستعد لتهديد الصواريخ الدقيقة التي تعمل بنظام (GBS)، القادرة على إصابة أي هدف في فلسطين المحتلة، بدقة متناهية.

وفيما يتعلق بصقة القرن، قال، :"إنّ خطة ترامب منحت الأولية الأولى لأمن كيانه"، مضيفًا ان جيشه لديه خطة انتشار على الجبهات كافة، في حال اندلاع تصعيد عسكري.

وضربت الجمهورية الإيرانية، قاعدتين عسكريتين امريكيتين في العراق، بصواريخ دقيقة، بتاريخ 8-1-2019، ردًا على اغتيال فيلق القدس قاسم سليماني، فيما الحقت الصواريخ الدقيقة دمارًا كبيرًا القواعد الامريكية.