الصحة العالمية: "كورونا" لا يمثل حالة "وباء عالمي" حتى الآن

أعلنت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".

وقالت بريان للصحافيين في جنيف: "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي".

وخلف كورونا إلى حدود 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، توجد حالة وفاة واحدة في هونغ كونع، إضافة إلى حالتي وفاة في سنغافورة والفلبين.

ومن بين الدول الأكثر تضررا من كورونا، تايلاند (25 إصابة) واليابان (20) وسنغافورة (18، بينهم حالة وفاة) وكوريا الجنوبية (16) وألمانيا (12) والولايات المتحدة (11).