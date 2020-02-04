ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

رقم قياسي.. وفاة 64 شخصًا في يوم واحد بفيروس كورونا بالصين

  • فلسطين اليوم - الصين
  • 16:08 - 04 فبراير 2020
ارتفاع حالات وفاة الاصابات بفيروس كرورنا ارتفاع حالات وفاة الاصابات بفيروس كرورنا
جوال
مشاركة

توفي 64 شخصًا صينيًا، اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا الخطير، وهو رقم قياسي في يوم واحد، منذُ الإعلان عن اكتشاف الفيروس في مقاطعة هوبي الصينية،  في20 يناير الماضي.

 وهذا العدد رفع حصيلة أعداد حالات الوفاة إلى 425 حالة، وفق ما أفادت به الصحة الوطنية الصينية.

وذكرت الصحة، انّ اللجنة رصدت منذُ الإعلان عن وأول إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، نحو 20438 شخصًا مصابًا، من 30 إقليمًا".

وبينت أن من بين المصابين حوالي 2788 بحالة حرجة، وفارق 425 شخصا الحياة، وتعافى 632 شخصا، مشيرةً إلى أنه يوجد زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في هوبي.

وكانت الصين، قد أعلنت امس، عن وفاة 56 حالة جديدة، فيما يسعى الأطباء الصينيين إلى صنع لقاح مضاد، للحد من انتشار الفيروس بين مقاطعات الصين، وامتداه إلى الدول المجاورة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات