تابع بالأرقام: كيف يتمدد فيروس كورونا حول العالم!!

أصيب نحو 20600 شخص على الاقل حتى الان بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل نحو شهر في الصين..

و اعلنت السلطات الصينية صباح الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا المرض الى 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي، اضافة الى 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.

و كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.

وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول:

- تايلاند: 25.

- اليابان: 20.

- سنغافورة: 18، بينهم حالة وفاة.

- كوريا الجنوبية: 16

- ألمانيا: 12

- الولايات المتحدة: 11

- تايوان: 10

- ماليزيا: 10

- فيتنام: 10

- أستراليا: 7

- فرنسا: 6

- الإمارات العربية المتحدة: 5

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت.

- روسيا: 2

- إيطاليا: 2

- بريطانيا: 2

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- إسبانيا: 1

-كمبوديا: 1

- فنلندا: 1