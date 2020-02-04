الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة "إسرائيل" على أراضي 67

أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام 1967.

جاء ذلك بعد أيام من اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة "صفقة القرن"، التي تنحاز بشكل واضح للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، "لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا".

وأضاف بوريله: "ينبغي البتّ في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية قد أعلنت، بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، السبت، "رفض خطة السلام الأميركية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".

وشددت الجامعة في اجتماعها على أن "صفقة القرن تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".