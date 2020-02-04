الاحتلال يؤجل محاكمة 3 أسرى من الضفة المحتلة

أجلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، محاكمة ثلاثة أسرى، من سكان الضفة المحتلة، إلى نهاية الشهر الجاري، وبداية الشهر المقبل.

وأكد مكتب إعلام الاسرى، ان الاحتلال أجل محاكمة ثلاث شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت، ان الاسرى المؤجلة محاكمتهم، هم:" الأسير نهار عمران حسين حتى تاريخ 3/3/2020، والاسير عبد الحميد أبو هنية حتى تاريخ 1/3/2020، والأسير رائف سليم حتى تاريخ 9/2/2020".

يُشار إلى ان الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 6 آلاف أسير، داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية، كالتفتيش العاري وسياسة الإهمال الطبي.