شركة روسية: كورونا قد يؤدي لاختراق الاجهزة

كشفت شركة أمن المعلومات الروسية "كاسبيرسكي" عن ملفات ضارة متخفية كوثائق متعلقة بفيروس كورونا. وتم إخفاء الملفات الخبيثة المكتشفة تحت ستار ملفات pdf وmp4 وdocx، تظهر أسماؤها بأنها إرشادات حول كيفية حماية أنفسكم من الفيروس، وتحديثات حول تطور المرض وإجراءات الكشف عن الفيروس.

و تضمنت هذه الملفات مجموعة متنوعة من التهديدات، من أحصنة طروادة إلى ديدان قادرة على تدمير أو حظر أو تعديل أو نسخ البيانات، وكذلك التدخل في تشغيل أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الكمبيوتر.

وقال محلل برامج مكافحة الفيروسات في "كاسبيرسكي"، أنتون إيفانوف، عبر مدونة الشركة، إنه "بالفعل تم استخدام فيروس كورونا، الموضوع المتداول على نطاق واسع، كطعم من قبل مجرمي الإنترنت".

وتابع "شاهدنا 10 ملفات فريدة، ونتوقع أن يزداد هذا الاتجاه. مع استمرار قلق الناس بشأن حماية أنفسهم من هذا الفيروس، فقد نرى المزيد والمزيد من البرامج الضارة مخبأة في مستندات مزيفة حول انتشار فيروس كورونا".

واكتشفت الشركة الملفات الضارة التالية مرتبطةً بالفيروس:

VBS.Dinihou.r

Python.Agent.c

UDS: DangerousObject.Multi.Generic

WinLNK.Agent.gg

WinLNK.Agent.ew

HEUR: Trojan.WinLNK.Agent.gen

HEUR: Trojan.PDF.Badur.b

"كاسبيرسكي" باتباع الخطوات التالية لتجنب الوقوع في خطر تلك الملفات: