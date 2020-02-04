منع ادخال الخضار و العصائر "الاسرائيلية" يدخل حيز التنفيذ الخميس و تحذيرات للمخالفين

أعلنت وزارة الزراعة بالحكومة الفلسطينية انه سيبدأ قرار وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية من "اسرائيل" الى الأسواق الفلسطينية بدءاً من صباح بعد غد الخميس.

وقال طارق ابو لبن، الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، إن قرار منع الاستيراد من "إسرائيل" يأتي ردا على قرار وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية الى الأسواق الاسرائيلية.

و لفت الى أن طواقم مكافحة تهريب المنتجات الزراعية المقرة سابقا من الجهات ذات العلاقة في الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والشرطة ستتابع تنفيذ القرار، موضحاً بأن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات ومياه معدنية وغازية سواء يتوافر بديلها الفلسطيني أم لا.

و قال ابو لبن إن تشكيل طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق، مؤكدا ان موقف التجار كان ايجابيا تجاه القرار حيث حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.

و كان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أكد أنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر) إلى السوق الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.

و حذرالعسيلي من عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.