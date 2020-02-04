آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء 5/2/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء 2020/2/5.

وأوضحت الداخلية، ان السفر سيكون غدًا، للحافلات من التاسعة حتى الرقم (100)، من الثانية عشرة، من كشف (2020/3).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت المسافرين، إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرًا إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت، بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.