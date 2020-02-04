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انقلاب حسكة لصياد برفح هاجمتها زوارق الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 13:19 - 04 فبراير 2020
حسكة حسكة
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هاجمت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الثلاثاء 4/2/2020، قوارب الصيادين غرب محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت نقابة الصيادين، أن زوارق الاحتلال هاجمت المراكب، مما أدي إلى انقلاب حسكة الصياد عبدالله محمد العبسي وعليها أربع صيادين.

وأضافت النقابة، أن زوارق الاحتلال حاولت اعتقال الصيادين الذين كانوا على متن المركب إلا أنهم تمكنوا من الهرب بعد مساعدة الصيادين الآخرين لهم.

وبينت النقابة، أن الصيادين هبوا لمساعدة زملائهم، أفجبروا الزوارق على التراجع وتم سحب الحسكة وانتشال الصيادين من البحر.

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