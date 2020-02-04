الجيش الصيني يعتقل "مصور جثث كورونا" في ووهان لهذا السبب

وذكرت المصادر الصينية أنَّ السلطات الصينية تحقق مع فانغ بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان.

ونشر فانغ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث في غضون 5 دقائق داخل جولته في إحدى المستشفيات، متهمة السلطات الصينية فانغ بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.

واظهرت الصور التي التقطها فانغ رجل يجثو على ركبتيه بجوار احدى الجثث ويقول : "لقد انتهى الأمر"، وعندما سأله فانغ عن هوية الشخص المتوفي بجواره، أجاب الرجل: "أنه أبي".

واقتحم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل فانغ، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة.