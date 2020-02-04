مصدر عسكري سوداني: لقاء نتنياهو مع البرهان اجري بترتيب اماراتي

كشف مصدر عسكري سوداني كبير النقاب عن كواليس الاجتماع الذي عُقد بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، مشيراً إلى أنّ الاجتماع كان بترتيب من قبل مسؤولين اماراتيين.

وقالت "إن تدبير الإمارات للقاء جاء بدعوى المساعدة في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.

وعقب لقاء نتنياهو بالبرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، صرح بالتوصل إلى اتفاق للتعاون على تطبيع العلاقات بين البلدين.