شارك_بصوره_ أبوك: هاشتاغ يزين مواقع التواصل.. ما حكايته!

دائماً ما يتم ذكر "الأم" والتغني بها وبأفضالها وواجب تقديرها، إلا أن هاشتاغ جديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، كان مغايراً حيث ينشد حباً للأب ويذكر محاسنه وأفضاله والحب الذي يكن الأبناء لآبائهم.

فقد انتشر خلال يوم واحد هاشتاغ "#شارك_بصورة_ أبوك" كالنار في الهشيم خلال ساعات، ليصل لأعلى مراتب الترندات العالية على موقع "تويتر"، حيث يواصل نشر النشطاء صور آبائهم مع الدعاء لهم.

فيما انهالت التعليقات المتعددة بالدعاء للوالد سواء من كانوا أحياءً بالصحة والعافية، أو الأموات بالرحمة والمغفرين، ذاكرين محاسنهم وأفضالهم على الجميع.

فكتبت هدى عبدالله البليهد كتبت: يابوي ياروحي،،، وياتاج راسي،،، فيك اتنومس وافتخـر واتعزوى،،، ملكتنـي ،، ملك ٍ بليـا قياســي،،، واشيل أنا حملك ولا أقول ماقوى.

فيما علق السيف: كان أبي يتحدث اللغات ولا يحب سوى العربية يقرأ الإعلام الغربي وهو ابن البادية أتى من شمال الحجاز ليحتل قلبه، حالماً بالتنوع ثائراً على الموروث...!

فيما غرد أحمد بن مصرّف:" مادام راسك حي فانا اعتبر حي، يا ابوي كن الموت لا جاك جاني

وتروح هالدنيا ما تسوا ولا شي، ليا تكدر خاطرك لو ثواني "طارق مصرّف"

الله يطول بعمرك على العز والطاعة".

كما علق تركي المنيع: يا حنون الملامح , يا أمان السنين , يا ارتكازي واحتياجي يا حبيبي يا غلاي.

أما يوسف بن سعد المخيزيم فكتب: يطري علي العز و المجد و الطيب

و أشوفها يا أبوي لا صرت أشوفك، يعيش راسك للوفاء و المواجيب

يا النادر اللي نادراتٍ وصوفك.