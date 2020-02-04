الشيخ عزام يؤكد ضرورة نبذ كافة الخلافات للتصدي لصفقة القرن

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني ونبذ كافة الخلافات للتصدي لصفقة القرن وضرورة التوافق على برنامج فلسطيني مشترك لمواجهة هذا الخطر.

جاء ذلك، خلال ندوة سياسية نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حملت عنوان " القدس لنا وسنحميها بدمائنا " في إطار فعاليات التصدي لصفقة القرن ونصرة للمسجد الأقصى.

وقال الشيخ عزام: لن تمر صفقة القرن التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، والتي يسعى من خلالها إلى تصفية وتفكيك القضية الفلسطينية، والسيطرة على مركزية الأمة وقلب الإسلام ".

واستهجن عزام حضور مندوبي ثلاثة دول عربية لمؤتمر إعلان الصفقة بالبيت الأبيض، متسائلا: كيف سيجيب هؤلاء لو سألهم أحد أبنائهم عن القدس وعن المسجد الأقصى؟ وكيف سيقفون للسؤال أمام الله عز وجل؟".

وأضاف: لا يمكن لأحد أن يسيطر على شبر واحد من هذه الأرض المباركة، فهناك أبطال في هذه الأمة لا زالوا يقاومون ويتصدون لكل المخططات ويستطيعون إفشالها رغم أن موازين القوة مختلفة".

وشدد الشيخ عزام على أن هذه الخطة والمؤامرة، تستهدف العرب جميعاً، ولذلك "غير مقبول أن نسمع أي موقف يتماهى مع أمريكا وإسرائيل".

وأوضح، أن صفقة القرن أخذت الاغوار كمنطقة استراتيجية وأخدت القدس قلب الإسلام وأخدت أراضي الضفة "ونحن يجب أن نكون مطمئنين لأنها لن تمر، ولن يقبل بها أحد حتى لو كانت تربطه تحالفات مع أمريكا".

وختم الشيخ عزام حديثه بتجديد التأكيد على ضرورة توحيد كافة الجهود للتصدي لصفقة ترمب، داعيا العرب لاتخاذ موقف حازما وإعادة النظر في كافة سياساتهم مع أمريكا وموقفها مع الفلسطينيين.