ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:12 - 04 فبراير 2020
مسيرة دعم واسناد الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال ‫(42074633)‬ ‫‬ مسيرة دعم واسناد الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال ‫(42074633)‬ ‫‬
جوال
مشاركة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الرابع من فبراير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسيران هم:

من مدينة رام الله/

- الأسير حابس محمود يوسف بيوض ( 47 عامًا ) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

- والأسير بلال يعقوب أحمد البرغوثي "دار عثمان (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد 16 مرة بالإضافة إلى 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

من مدينة طولكرم/

- الأسير فادي إبراهيم نمر نايفة (36 عامًا ) المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأكثر مشاهدة

متعلقات