رضيعة تولد من رحم "فيروس كرونا".. والفحوصات تكشف مفاجأة تدهش الأطباء!

أنجبت سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماماً من المرض في مدينة ووهان الصينية، وهو ما شكل مفاجأة للأطباء الذين أشرفوا على الحالة، إذ ظنوا أنَّ العدوى قد تنتقل إلى الطفلة كما في حالات أخرى.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن الطفلة الرضيعة التي وولدت في مدينة ووهان التي تشهد تفشياً واسعاً لفيروس كورونا تتمتع بصحة جيدة.

وشكَّل عدم إصابة الرضيعة بالفيروس مفاجأة كبيرة للأطباء الذين أخضعوها لاختبارين اجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعا من الحمل.

وذكرت الصحيفة أنَّ حالة الأم مستقرة، بعد أن أجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنَّ الفريق الطبي الذي اشترك في متابعة حالة الأم والطفلة وإجراء الجراحة بالكامل، تحت الملاحظة الطبية حاليا.

يشار إلى ان عدد وفيات المرض الفيروسي التنفسي ارتفع إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض، علما أن فيروس كورونا انتشر في 24 دولة.