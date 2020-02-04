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آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس وتفتح نيرانها تجاه المواطنين

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 09:46 - 04 فبراير 2020
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توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا، إن 5 جرافات من نوع D9، توغلوا في ساعات الصباح شرقي بلدة خزاعة، لمسافة تقدر بحوالي 70 مترًا؛ وانهم قاموا بعمليات التجريف الواسعة للمناطق الزراعية.

وصاحب عملية التوغل آليات مدفعية في الداخل المحتل وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

في السياق، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه عدد من صيادي العصافير، قرب السياج الأمني، شرقي جباليا؛ ما أجبرهم على مغادرة المكان، خشية على حياتهم؛ دون إصابات.

 

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