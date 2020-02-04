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الرئيس الصيني يعلنها حرباً على فيروس كورونا ويكلف الجيش بالمهمة!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:58 - 04 فبراير 2020
الجيش الصيني الجيش الصيني
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استشاط الرئيس الصيني شي جين بينغ غضباً من ارتفاع معدلات تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد الصيني في الصميم، فعمد إلى تكليف الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان.

وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الجيش الصيني تمكن من تطبيق القرارات والترتيبات للحزب الشيوعي بحزم من اللحظات الأولى لتفشي الفيروس.

وأشار الرئيس الصيني أن الجيش بدأت بإجراءات السلامة والوقاية سريعاً، لمنع الوباء والسيطرة عليه وأرسل فرقا طبية وخبراء لمكافحة الفيروس في مدينة ووهان.

وذكر بينغ أن مهمة الوقاية من الوباء لا تزال صعبة ومعقدة للغاية، مطالباً القوات المسلحة الصينية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه المخاطر التي تحدق بالبلاد، ومن بينها وباء كورونا.

وكان الرئيس الصيني أمر بتكليف 1400 من أطباء وممرضي القوات المسلحة بمعالجة مرضى "كورونا" بمستشفى هوشنشان في ووهان ابتداء من يوم غد الاثنين.

وتم تكليف الجيش الصيني ببناء وتجهيز هذا المستشفى بمدينة هوشنشان في مقاطعة ووهان يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأصبح جاهزا في 29 منه، وبدأ باستقبال الحالات الطارئة من المرضى المصابين على الفور.

 

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