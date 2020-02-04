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من هي الدولة العربية التي رتبت لقاء البرهان مع نتنياهو !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:52 - 04 فبراير 2020
بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
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أكدت صحيفة "اسرائيلية" اليوم الثلاثاء4/2/2020، أن الإمارات هي من رتّبت اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" ، بنيامين نتنياهو، في أوغندا.

وقالت صحيفة “ذي تايمز أوف" الاسرائيلية، نقلا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ”رفيع المستوى” أن الإمارات رتبت ا اجتماع البرهان ونتنياهو، وعلم به “دائرة صغيرة” فقط من كبار المسؤولين في السودان، وكذلك السعودية ومصر.

وأضاف أن البرهان وافق على لقاء نتنياهو؛ لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد على “تسريع” عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية .

ولم يصدر عن أبوظبي نفي أو تأكيد لذلك .

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