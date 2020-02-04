بالأسماء: مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة تطال 8 مواطنين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 4/2/2020، حملة مداهمات واعتقالات صفوف المواطنين ، بالضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال حملة مداهمات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وأوضح مراسلنا، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي مدينة نابلس.

وأشار، إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر ما أسفر عن عدة إصابات.

وعرف من بين المعتقلين:

١. المحرر محمد سلامة أبو راس- دورا جنوب الخليل.

٢. محمد عبد الرحمن طه عمرو- دورا.

٣. أحمد جمال المسالمة- دورا .

٤. المحرر إبراهيم مصباح سليمان- بيت عور التحتا غرب رام الله .

٥. محمد محمود عثمان سليمان- بيت عور التحتا.

٦. آدم فرارجة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

٧. عماد رضوان- مخيم عقبة جبر بأريحا .

٨. وليد الدخيل من منطقة نابلس الجديده.