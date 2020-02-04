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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 4/2/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:17 - 04 فبراير 2020
1565953-الدولار 1565953-الدولار
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تشهد أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 4/2/2020، ارتفاعاً طفيفاً في سوق السوداء في فلسطين.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل تواصل التذبذب منذ عدة أيام.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 4/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4300 دولار/ شيكل

4.8300 دينار / شيكل

3.8000 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0950 يورو/ دينار

بیع

3.4700 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8600 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1150 يورو/ دينار

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