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الكشف عن مفاجأة بعد ولادة طفلة من أم مصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الصين
  • 23:54 - 03 فبراير 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أنجبت سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا طفلة بعد معاناة شديدة من المرض في إحدى المستشفيات في مدينة هاربين شمال شرقي الصين

ووفقًا لوسائل إعلام صينية رسمية فإن اللجنة الصحية أعلنت بان الطفلة التي ولدت الخميس الماضي، تزن 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة.

وكشفت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، عن مفاجأة حول ولادة الطفلة مؤكدة أن الاختبارين اللذين أجريا للمولودة أثبتا خلوها من فيروس كورونا رغم إصابة والدتها به.

وبعد أيام في الحجر الصحي، أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة، بعد أن أجريت لها ولادة قيصرية.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي"، إن الفريق الطبي الذي اشترك في متابعة حالة الأم والطفلة وإجراء الجراحة بالكامل، تحت الملاحظة الطبية حاليا.

يُشار إلى أن عدد القتلى ارتفع وفقًا لوزارة الصحة الصينية إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض.

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