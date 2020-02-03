قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من القدس المحتلة

ذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الاثنين أسيرًا محررًا من بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، خلال اقتحام البلدة.

وأوضحت المصادر بان المعتقل هو أحمد وحيد الخطيب (17 عاما)، وتم اعتقاله من أمام منزله خلال مواجهات في بلدة حزما.

يُشار إلى ان الشاب أحمد وحيد الخطيب أفرج عنه مؤخرا بعد قضائه 18 شهرا في سجون الاحتلال.

واستهدف جنود الاحتلال القرية بقنابل الغاز والصوت وأغلقوا مداخل البلدة، وسط انتشار مكثف في أحياء البلدة وملاحقة الفتية والشبان وتوقيفهم والتدقيق في هوياتهم.