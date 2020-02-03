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حظر النقاب في جامعة عين شمس بالقاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:25 - 03 فبراير 2020
حظر النقاب في جامعة عين شمس حظر النقاب في جامعة عين شمس
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قررت جامعة عين شمس في القاهرة، حظر النقاب لجميع العاملات في الجامعة، بعد مصادقة القضاء المصري على القرار.

وجاء في القرار الذي أصدره رئيس جامعة "عين شمس" محمود المتيني: "يحظر على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن متنقبات".

وأضاف: "يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن في المستشفيات الجامعية والمراكز التخصصية والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن متنقبات تحت طائلة المسائلة القانونية"، على أن تلتزم جميع الكليات التابعة لجامعة "عين شمس" بالقرار.

القرار المصري


 

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