مجلس الأمن يبحث "صفقة القرن" مع مستشار ترامب

كشفت مصادر مطلعة في مجلس الأمن الدولي، ان المجلس سيبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنير المشروع الأمريكي المسمى بصفقة القرن، لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والتي اعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة نوفوستي للأنباء: "إن اللقاء قد يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع على شكل مشاورات مغلقة". فيما رجح مندوب بلجيكا الدائم في الأمم المتحدة مارك بيكستن أن يحدث اللقاء في السادس من فبراير الجاري.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن مشروعه الخاص لحل الصراع في الشرق الأوسط ( صفقة القرن ) ناسفاً فيها كل الاتفاقات الدولية التي أقرت الحقوق الفلسطينية ، بشكل منحاز بشكل مطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما قوبل برفض فلسطيني موحد رغم الانقسام الداخلي الفلسطيني.